Polizei Hagen

POL-HA: 51-Jähriger landet nach Corona-Verstoß im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Ein 51-jähriger Mann musste am Montagnachmittag (03.05.2021) nach einem Verstoß gegen die Corona-Schutzverordung in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der Hagener fiel gegen 15.30 Uhr Kräften des Ordnungsamtes am Hauptbahnhof auf, weil er nicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Bei seiner Kontrolle verweigerte er zunächst Angaben zu seiner Person und versuchte einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu schlagen. Er konnte daraufhin überwältigt und gefesselt werden. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte massiv. Eine hinzugerufene Polizeistreife brachte den Mann zur Verhinderung von weiteren Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in das Polizeigewahrsam. Er wurde wegen Widerstandes, Beleidigung und eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung angezeigt. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell