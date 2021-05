Polizei Hagen

POL-HA: Acht Personen nach Handel mit Betäbungsmitteln vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Acht Personen wurden am Freitag (30.04.2021) gegen 11 Uhr durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Männer (16, 22, 27, 28, 32, 39, 40 und 55 Jahre alt) stehen unter dem Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Ein 32-Jähriger wurde durch die Polizei dabei beobachtet, wie er immer wieder kurz mit unterschiedlichen Personen in ein Mehrfamilienhaus am Graf-von-Galen-Ring ging oder auf dem Gehweg mit diesen etwas austauschte. Nach Durchsuchungsbeschlüssen fanden die Einsatzkräfte Tüten mit Marihuana, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial. Zudem wurde Haschisch gefunden. Zusätzlich stellten die Beamten Handys in einer weiteren Wohnung sicher. In einem Auto konnte in einer Schachtel eine größere Menge Bargeld aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell