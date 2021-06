Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Nachtrag zu "Autofahrer fährt gegen Kinderanhänger"

Gescher (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag in Gescher zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradanhänger. Entgegen erster Erkenntnisse hat sich der Verkehrsunfall nicht an der Kreuzung Westfalenring/Schultenrott ereignet, sondern an der Kreuzung Schlesierring/Zur alten Vogelstange. Das ist das Ergebnis weiterer Ermittlungen des Verkehrskommissariats Ahaus. Zudem wurde bekannt, dass das Kind bei dem Unfall nicht verletzt wurde.

