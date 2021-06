Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autofahrer fährt gegen Kinderanhänger

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag eine Fünfjährige in Gescher. Das Kind saß zusammen mit zwei Geschwistern in einem Fahrradanhänger. Gezogen wurde das Gefährt von einer 27-jährigen Fahrradfahrerin aus Gescher, die Mutter der Kinder. Sie war gegen 12.40 Uhr auf dem linksseitigen Radweg des Westfalenrings entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs, als ein Unbekannter aus dem Schultenrott kam und gegen den Anhänger fuhr. Der Fahrer eines dunkelblauen Autos hatte den Schultenrott aus Richtung Prozessionsweg kommend in Richtung Westfalenring befahren. Der Unbekannte sei nach dem Unfall ausgestiegen und habe ihr gedroht, gab die Radfahrerin an. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, flüchtete der Autofahrer. Eine ärztliche Behandlung des Kindes war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird mit rund 200 Euro beziffert. Grundsätzlich hat der Verkehr des Westfalenrings Vorfahrt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

