Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Richtigstellung zu "Laternenmast angefahren"

Bocholt (ots)

Irrtümlich wurde der in der genannten Meldung beschriebene Unfall am Fliederweg in Bocholt als Unfallflucht aufgenommen. Es sei ein Unbekannter gegen einen Laternenmast gefahren, hieß es in unserer Pressemeldung. Das stimmt nicht. Richtig ist, dass Tage zuvor der Unfall ordnungsgemäß vom Verursacher gemeldet und von der Polizei aufgenommen wurde. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4949329

