Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Motorroller gegen Lkw

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 15-Jährige am Dienstagmorgen in Nienborg zugezogen. Die Motorrollerfahrerin war gegen 08.00 Uhr auf der Nienborger Straße aus Richtung Nienborg kommend in Richtung Heek unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr L573/L574 wollte sie nach links in die Straße Zum Dinkelstadion abbiegen. Die Heekerin bemerkte nicht, dass ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Billerbeck bereits zum Überholen angesetzt hatte und sich neben ihr befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die Verletzte will sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

