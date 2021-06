Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrerin fährt auf

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige am Dienstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die Südlohnerin war gegen 08.30 Uhr mit ihrem Leichtkrafrad auf dem Engeland Esch in Richtung Weseker Straße unterwegs, als vor ihr eine 33-Jährige bremste. In der Annahme, dass die Autofahrerin lediglich einem kleinen Hindernis ausweichen und dazu leicht abbremsen werde, reduzierte die Motorradfahrerin ihre Geschwindigkeit leicht. Die Borkener beabsichtigte jedoch nach rechts in eine Hofzufahrt abzubiegen und hatte dazu ihre Geschwindigkeit deutlich reduziert. Trotz eingeleiteter Vollbremsung fuhr die Südlohnerin auf und stürzte. Der Rettungsdienst bracht die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

