Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beleidigung folgt Verletzung mit Messer

Gronau (ots)

Zunächst hat ein 39-Jähriger einen 55-Jährigen am Dienstagmittag in Gronau beleidigt. Daraus entwickelte sich auf der Neustraße eine körperliche Auseinandersetzungen in dessen Folge der 39-Jährige zuschlug. Der 55-Jährige ging zu Boden. Mit einem Cutter-Messer verletzte der Gronauer den am Boden liegenden Mann. Zudem schlug der Jüngere mit einem in Tatortnähe aufgenommenen Stein zu und traf den Rücken seines ebenfalls in Gronau lebenden Kontrahenten. Nach der Auseinandersetzung begab sich der 39-Jährige zur Polizeiwache, wie auch der Geschädigte zusammen mit Familienmitgliedern. Es kam erneut zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten. Der 39-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Hintergrund der Auseinandersetzung war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine bereits länger andauernde familiäre Fehde. Für den 55-Jährigen besteht keine Lebensgefahr. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell