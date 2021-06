Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher sah keinen Schaden

Gronau (ots)

Einen Unfallschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Montag in Gronau nicht gesehen. Der Autofahrer hatte beim Rangieren zwischen 15.10 und 15.20 Uhr auf der Annenstraße einen grauen Suzuki angefahren. Die Geschädigte gab an, dass der Unbekannte ausgestiegen sei, sich ihren Wagen angeschaut habe und dann in Richtung Steinstraße davongefahren sei. Der Flüchtige war mit einem silberfarbenen VW Golf mit Kennzeichen aus dem Kreis Borken unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell