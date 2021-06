Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Parkplatz

Borken (ots)

Als der Geschädigte am Montag zu seinem grauen Golf zurückkehrte, stellte er einen Schaden am hinteren linken Radkasten fest. Der Wagen stand zwischen 06.30 und 13.00 Uhr auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Straße An der Nathe, als er angefahren wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Der Schaden wird mit rund 1.200 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000.

