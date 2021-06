Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Fiat angefahren

Verursacher fährt weg

Südlohn-Oeding (ots)

Rund 1.000 Euro Schaden an einem Wagen verursachte ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Oeding. Der auf Straße Im Esch geparkte schwarze Fiat wurde zwischen Samstag, 13.15 Uhr, und Sonntag, 10.10 Uhr, beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher könnte mit einem Fahrrad oder Pedelec unterwegs gewesen sein: Darauf deuten die Spuren am Auto hin. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

