Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Opferstock aufgebrochen

Bocholt (ots)

Einen Opferstock haben Unbekannte an der Karolingerstraße in Bocholt aufgebrochen. Zu der Tat in der Kirche einer Wohneinrichtung kam es zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 11.15 Uhr. Ob die Täter Beute machten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell