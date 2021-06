Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Pedelecfahrer auf K 45 angefahren

Heek (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 74-Jähriger am Sonntagnachmittag in Heek zugezogen. Der Ahauser war gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg der Kreisstraße 45 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Heek unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Dannenkamp fuhr der Pedelecfahrer auf die Fahrbahn und stieß dort mit einer 54-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Ahauserin hatte die Kreisstraße aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus befahren. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

