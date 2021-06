Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kaffeemaschine entwendet

Bocholt (ots)

Eine Kaffeemaschine im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte in Bocholt entwendet. Um an das Gerät zu gelangen, haben die Einbrecher zuvor die Tür eines Verkaufswagens an der Berliner Straße aufgehebelt. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

