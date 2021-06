Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer deutlich alkoholisiert

Gronau (ots)

Ein 36-Jähriger fiel Polizeibeamten auf der Losserstraße in Gronau auf. Der Gronauer war in der Nacht zum Sonntag mit seinem Pedelec ohne Licht in leichten Schlangenlinien auf dem Radweg unterwegs. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch gab der Mann in "lallender" Aussprache an, dass er nur ein paar Bier getrunken habe. Der Atemalkoholtest zeigte jedoch einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,3 Promille schließen lässt. In der Polizeiwache entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

