Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - "Geister"-Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger am Freitag in Borken zugezogen. Der Radfahrer aus Borken war auf dem Radweg der Weseler Straße aus Richtung Innenstadt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs, als ein 44-Jähriger seinen Weg kreuzte. Der ebenfalls aus Borken kommende Autofahrer wollte von der Christa-Wolf-Straße aus Fahrtrichtung des Grütlohner Wegs kommend auf die Weseler Landstraße nach links abbiegen. Beim Einfahren in die Einmündung erkannte der Autofahrer den von rechts kommenden Radfahrer und bremste. Der 17-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr gegen das Auto, in Folge dessen er stürzte. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Er werde selbständig einen Arzt aufsuchen, gab der Leichtverletzte an. Es entstand geringer Sachschaden. Grundsätzlich hat der Verkehr auf der Weseler Landstraße Vorfahrt.

