Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht in Bocholt

Bocholt (ots)

Vor den Augen der Polizei flüchtete in Bocholt am Freitag ein 73-Jähriger nach einem Verkehrsunfall. Der Autofahrer aus Emmerich war nach Angaben eines Motorrollerfahrers auf dessen Fahrzeug aufgefahren. Trotz deutlicher Handzeichen, dass er warten solle, habe dieser seine Fahrt fortgesetzt, schilderte der 18-jährige Bocholter das Geschehen. Polizeibeamte hatten die Situation beobachtet und waren dem Flüchtigen nachgeeilt. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Industriestraße. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell