Polizei Hamburg

POL-HH: 210602-3. LKA 19/Castle vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: 02.06.2021, 10:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Pauli, Große Freiheit

Beamte des LKA 19/Castle vollsteckten heute Vormittag mit Unterstützung der Landesbereitschaftspolizei Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit einem Wohnungsraub im November vergangenen Jahres.

Nach den bisherigen Ermittlungen sind am Nachmittag des 20.11.2020 drei Männer in ein Wohnhaus in Hamburg-Othmarschen eingebrochen und durchsuchten dieses nach möglichem Stehlgut.

Als sie das Haus mit einem aufgefundenen Tresor wieder verlassen wollten, trafen sie auf die 83-jährige Bewohnerin, welche im weiteren Verlauf von einem der Täter geschubst und geschlagen wurde, bevor die Männer mit einem weiteren Mittäter in einem Pkw flüchteten.

Im Rahmen der mit mehreren Funkstreifenwagen und Zivilfahndern durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte das mutmaßliche Fluchtfahrzeug in Hamburg-St. Pauli lokalisiert und im weiteren Verlauf drei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen werden. Bei diesen handelt es sich um zwei Mazedonier (25/26) und einen 38-jährigen Kosovaren.

Die Tatverdächtigen wurden zugeführt und anschließend wieder entlassen.

Im Zuge der vom LKA 19/Castle geführten Ermittlungen konnten Hinweise erlangt werden, dass die Tatverdächtigen nach ihrer Flucht die Räumlichkeiten der heute durchsuchten Objekte aufgesucht haben.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt drei Objekte in der Straße Große Freiheit, welche heute Vormittag vollstreckt wurden.

Es wurden mögliche Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Ihre Auswertung sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Th.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell