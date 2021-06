Polizei Hamburg

POL-HH: 210601-2. Zeugenaufruf nach Einbruch in Schule in Hamburg-Fuhlsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 27.05.2021, 19:30 Uhr bis 28.05.2021, 06:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Fuhlsbüttel, Erdkampsweg

Bereits in der letzten Woche kam es in der Nacht zu Freitag in Fuhlsbüttel zu einem Einbruch in eine Schule. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sind der oder die unbekannten Täter in das Schulgebäude eingedrungen und haben unter anderem Laptops, iPads und Kameras im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Weil in dem Gebäude auch mehrere Türen gewaltsam geöffnet wurden, entstand zudem ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Ermittlungen werden durch das örtliche Einbruchdezernat (LKA 142) geführt.

Hinweise auf den oder die Täter können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Lew.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell