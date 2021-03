Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210326 - 0363 Frankfurt-Innenstadt: Ladendieb erwischt - Festnahme

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (25. März 2021) konnte dank aufmerksamer Mitarbeiter eines Geschäftes ein Ladendieb festgenommen werden.

Gegen 19.40 Uhr betraten zwei Männer, 19 und 24 Jahre alt, in der Zeil ein Geschäft für Herrenbekleidung. Der 24-Jährige nahm sich eine Vielzahl an Kleidung mit in eine Umkleidekabine. Kurz darauf verließ er gemeinsam mit dem 19-Jährigen schnellen Schrittes den Laden. Als eine 23-jährige Mitarbeiterin und ein 24-jähriger Mitarbeiter anschließend einen Blick in die Umkleidekabine warfen, mussten sie feststellen, dass der Mann mehrere Etiketten sowie die Diebstahlssicherungen entfernt und dort liegen lassen hatte. Die beiden informierten umgehend den Sicherheitsdienst, welcher die beiden Männer noch zu fassen bekam. Die beiden Unbekannten versuchten, sich zur Wehr zu setzen, jedoch ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, hatte der 24-Jährige zwei Sweatshirts der Marke Lacoste entwendet. Die alarmierte Polizei nahm die beiden Männer zur Durchführung der polizeilichen Maßnahme mit zum Revier.

Der 19-jährige Zeuge sowie der 24-jährige mutmaßliche Dieb wurden kurz darauf wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell