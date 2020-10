Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Tiefgarage

Stuttgart-Heumaden (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag (11.10.2020) in einer Tiefgarage an der Bernsteinstraße ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 15.15 Uhr starken Rauch, der aus der Tiefgarage quoll und alarmierte die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen sind mehrere Fahrzeuge durch das Feuer beschädigt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden beträgt nach bisherigen Schätzungen vermutlich mehrere hunderttausend Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Kemnater Straße gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

