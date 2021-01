Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsprobleme im Bereich des Ellerspring bei Kreershäuschen

WinterbachWinterbach (ots)

Am Nachmittag des 02.01.20 wurde die Polizei Bad Kreuznach zum Wanderparkplatz am Ellerspring im der Gemeinde Winterbach, OT Kreershäuschen gerufen, da dieser völlig zugeparkt sei und inzwischen Fahrzeuge auf der L108 parken würden, so dass kaum noch ein Durchkommen sei. Die Meldung bestätigte sich vor Ort. Die Polizei bittet nochmals darum, nicht an der Landstraße und in den angrenzenden Feldwegen zu parken. Der Bereich wird von ihr und der Forstverwaltung überwacht und festgestellte Parkverstöße werden zur Anzeige gebracht.

