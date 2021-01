Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Hamm - Mann braucht medizinische Hilfe - Polizei sucht Zeugen

Lippetal - Hamm (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einem 35-jährigen Mann, der heute mit einer Reisegruppe gegen 12.30 Uhr am Rastplatz Strängenbach einen Zwischenstopp machte. Der Mann entfernte sich von der Gruppe und konnte letztmalig im Bereich zwischen Strängenbach an der Dolberger Straße und der Zollstraße gesehen werden. Soester und Hammer Polizeikräfte suchen den Vermissten. Ein Hubschrauber der Polizei wurde zur Unterstützung der Suchmaßnahmen angefordert. Der Gesuchte benötigt dringend medizinische Hilfe. Beschreibung: - ca. 180m groß - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - hell beige Jacke, darüber einen schwarzen Pullover (über den Schultern hängend) - hellblaue Jeans Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Mannes geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell