Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Ulrich Figur ist neuer Bezirksdienstbeamter

Warstein (ots)

Seit Anfang Januar 2021 ist der Polizeihauptkommissar Ulrich Figur neuer Bezirksdienstbeamter in Belecke. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Hubert Blecke an. Als Bezirksdienstbeamter ist er Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Belecke und dem Möhnetal. Der 56-jährige Hauptkommissar begann seine Ausbildung 1981 bei der Polizei und kam über Stationen in Wuppertal, Selm, Bonn und Dortmund 1992 in den Kreis Soest. Dort war er im Streifendienst, auf den Wachen in Lippstadt und seit 1993 in Warstein, tätig. Figur ist verheirateter, zweifacher Familienvater und stolzer Großvater eines Enkelkindes. Seine Hobbys sind über die Themenfelder Haus/Garten, Karnevalsverein und Ausdauersport breit gestreut. (reh)

