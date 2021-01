Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gegenverkehr übersehen

Lippstadt (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 1.200 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montag (11. Januar) in Lippstadt auf der Erwitter Straße/Südstraße. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Lippstädter mit seinem VW die Erwitter Straße hinter einem LKW stadtauswärts. Als der Laster nach links in die Südstraße abbog, folgte er diesem, ohne auf den Wagen eines entgegenkommenden 30-jährigen Lippstädter VW-Fahrers zu achten. Dieser wollte die Erwitter Straße weiter in Richtung Innenstadt befahren. Im Straßeneinmündungsbereich der Erwitter Straße/Südstraße stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich die Autofahrer leicht. Sie wurden zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

