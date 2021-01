Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Auto im Graben

Lippetal (ots)

Am Dienstag (12. Januar), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Lippetal die Straße "Krewinkel" aus Richtung Wiltrop kommend in Richtung Oestinghausen. Kurz vor einer Linkskurve kam der Wagen auf regennasser Fahrbahn nach rechts auf den Grünstreifen ab und touchiert einen Leitpfosten, sowie eine Baum. Anschließend schleudert der Wagen wieder auf die Fahrbahn und gelangte in der folgenden Linkskurve von erneut der Straße ab. Nachdem das Auto zwei Verkehrsschilder rammte kam es im Straßengraben zum Stillstand. Die 44-Jährige blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die Lippetalerin unter Medikamenteneinfluss den Unfall verursacht haben könnte, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. (reh)

