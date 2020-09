Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Bilanz der Feuerwehr Oberhausen zum bundesweiten Warntag

Pünktlich um 11:00 Uhr heulten für eine Minute alle 43 installierten Sirenen im Stadtgebiet Oberhausen auf. Am Ende des Probealarms konnte die Feuerwehr Oberhausen aus technischer Sicht zufrieden sein. Nur eine Sirene in Oberhausen-Alstaden meldete zum zweiten und dritten Alarmton eine Störung. Bei der WarnApp-NINA kam es aufgrund technischer Probleme zu einem Teilausfall, so dass sich viele Bürgerinnen und Bürger auf der Facebook- und Instagramseite der Feuerwehr Oberhausen über die fehlenden oder verspäteten Warnungen beschwerten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz (BBK) bestätigte in einer Pressemitteilung, dass eine technische Störung im Modularen Warnsystem vorlag. Die Oberhausener Bürger nahmen das Angebot der Feuerwehr Oberhausen, sich über die Sozialen Medien aktiv zu beteiligen, sehr gut an. Über 500 Kommentare aus den unterschiedlichsten Stadtteilen helfen der Fachabteilung der Feuerwehr zukünftig, das Sirenensystem weiter zu verbessern. Unter anderem kamen konstruktive Verbesserungsvorschläge, wie z.B. die Einbindung von digitalen Verkehrsinformationstafeln im Stadtgebiet. Auch am Infostand am Technischen Rathaus informierten sich viele Bürgerinnen und Bürger über Sinn und Zweck des Warnsystems. Hier zog Thomas Wagner von der Fachabteilung Einsatzvorbereitung der Feuerwehr Oberhausen ein positives Fazit: "Auch im nächsten Jahr werden wir den Infostand wiederholen. Die Resonanz aus der Bevölkerung war zum größten Teil sehr positiv". Der bundesweite Warntag wird jährlich immer am zweiten Donnerstag im Monat September wiederholt. Somit besteht die Möglichkeit, die technischen Fehler zu beheben und stetig an Verbesserungen zu arbeiten, so dass am Ende nicht nur Oberhausen für den Ernstfall gerüstet ist.

