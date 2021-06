Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Fußgänger angefahren

Verursacher flüchtet

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag in Hochmoor. Der Fußgänger aus Gescher war gegen 01.00 Uhr auf der Straße Vennestegge im Außenbereich unterwegs, als er von einem unbekannten Autofahrer angefahren wurde. Ohne anzuhalten, setzte der Unbekannte seinen Weg in Richtung Gescher fort. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

