Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Rennradfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (28.04.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Laggenbecker Straße/Alpenstraße gerufen worden, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzt hat. Ein 41-jähriger Ibbenbürener war mit seinem Pkw auf der Laggenbecker Straße in Richtung Laggenbeck unterwegs. An der Kreuzung mit der Alpenstraße wollte er in diese nach links abbiegen. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge einen 37-jährigen Rennradfahrer, der ebenfalls in Richtung Laggenbeck auf dem Geh- und Radweg fuhr, der parallel zur Laggenbecker Straße verläuft und für beide Fahrtrichtungen frei gegeben ist. Im Einmündungsbereich der Alpenstraße kam es zur Kollision. Der Radfahrer aus Ibbenbüren stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.250 Euro.

