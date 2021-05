Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 01.05.2021 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Heilbronn (ots)

Creglingen: tragischer Unfall

Am Freitagnachmittag wird gegen 15:45 Uhr ein tragischer Unfall in einer Siloanlage in Freudenbach gemeldet. Eine 69-Jährige belud die Heckschaufel ihres Traktors mit Silage als sich in der Siloanlage ein Silagebrett löste und diese unter sich begrub. Die 69-Jährige wurde tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

