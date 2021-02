Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermeintlicher Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Wittlich (ots)

Am Samstag den 27.02.2021, gegen 21:28 Uhr, meldete ein Bewohner eines Wohn-und Geschäftshauses in der Wittlicher Innenstadt, dass er in der Nachbarswohnung den Rauchmelder hört und auch eine Rauchentwicklung riecht.

Das Gebäude konnte zügig evakuiert und die verrauchte Wohnung durch die Feuerwehr betreten werden. Darin hielten sich glücklicherweise keine Personen auf, jedoch hatte man vor dem Verlassen der Wohnung das Abendessen auf dem Küchenherd vergessen.

Es kam zu keinerlei Personen- oder Gebäudeschaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Wittlich, der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Wittlich.

