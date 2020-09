Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Gartenlaube

Northeim (ots)

37574 Einbeck - Opperhausen, Burggraben, Mittwoch, 23.09.2020, 18:20 Uhr,

Opperhausen (Gro)

Am Mittwoch, den 23.09.2020, gegen 18:20 Uhr, wurde der Brand einer Gartenlaube in Opperhausen, in der Straße Burggraben, bekannt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Opperhausen, Ahlshausen und Kreiensen bekämpft. U.a. Seitenwände und Dach wurden durch den Brand beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Polizei Bad Gandersheim war unmittelbar nach Brandentdeckung vor Ort, erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Der Brandort wurde beschlagnahmt, weitere Ermittlungen folgen.

