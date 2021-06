Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand in Mehrfamilienhaus

Bocholt (ots)

Zu einem Brand in einem Kellerraum eines Zweifamilienhauses in Bocholt kam es in der Nacht zum Dienstag. Gegen 01.40 Uhr rückten Feuerwehr- und Polizeikräfte zur Körnerstraße aus. Personen kamen bei dem Geschehen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden circa 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion I dauern an.

