Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hund schlägt Alarm

Wohnungseinbruch scheitert

Gronau (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein Hund mutmaßlich Einbrecher in Gronau vertrieben. Der Hund sei nahezu durchgedreht, gab die Geschädigte an. Zunächst habe sie nicht auf das Bellen reagiert. Am nächsten Morgen erkannte sie jedoch den Grund: Einbruchspuren an der Eingangstür. Zu dem Geschehen am Rotdornweg kam es zwischen 23.00 und 08.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

