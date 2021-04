Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210426-3-pdnms Diebesgut in Neumünster aufgefunden

Neumünster (ots)

Am 12.04.2021 wurde in der Padenstedter Landstr. 2 in 24539 Neumünster, in einem Gebüsch hinter dem Parkplatz des dort befindlichen Penny Marktes, ein silberfarbener Schmuckkoffer und eine silberne Halskette gefunden.

Für die Sachen konnte bisher kein Eigentümer ermittelt und diese auch keiner Straftat zugeordnet werden. Es ist zu vermuten, dass der Schmuckkoffer und die Halskette aus einem Diebstahl / Einbruch stammen könnten. .

Wer kann Hinweise zu den beiden sichergestellten Sachen geben? Bilder der Sachen können von der Pressestelle angefordert werden.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neumünster unter der Rufnummer 04321/945-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell