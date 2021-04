Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210423-1-pdnms Vermisster Florian Maximilian K. angetroffen

Neumünster (ots)

Der vermisste Florian Maximilian K. ist am 17.04.2021 in eine psychiatrische Einrichtung in Winnenden zurückgekehrt, alle Fahndungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein sind somit erledigt.

