Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Fund von Drogen und Munition bei einem 36-Jährigen in Dierkow

Rostock (ots)

Am Sonntagabend rief ein 36-Jähriger Mann aus Rostock Dierkow die Polizei um Hilfe, weil seine Mutter (57 Jahre) von ihrem Lebensabschnittsgefährten (56 Jahre) bedroht und körperlich angegriffen worden sein soll. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte war der 56-Jährige nicht mehr vor Ort. Aufgrund eines Hinweises wurde er von der Polizei alkoholisiert in seiner Wohnanschrift in der Rostocker Stadtmitte angetroffen. Er wiederum teilte den Einsatzkräften mit, dass sie die Wohnung des 36-Jährigen auf Betäubungsmittel prüfen mögen. Kurz nach 19.00 Uhr verschafften sich die Beamtinnen und Beamten Zutritt zur Wohnung des 36-Jährigen in Dierkow. Dabei nahmen sie bereits den Geruch von Betäubungsmitteln wahr. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Amphetamine an. Auf richterliche Anordnung wurden die verwahrloste Wohnung und weitere Räumlichkeiten durchsucht. Die Beamtinnen und Beamten stießen auf betäubungsmittelähnliche Substanzen in nicht geringer Menge sowie auf Bargeld, das szenetypisch gestückelt war. Die Gesamtsumme beläuft sich auf einen fünfstelligen Bereich. Zudem wurden verschiedene Schuss Munition aufgefunden. Das Geld, die Betäubungsmittel und die Munition wurden sichergestellt.

Die Polizei nahm u. a. Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Alle am Sachverhalt Beteiligten sind deutscher Herkunft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell