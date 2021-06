Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch und Einbruch

Gronau (ots)

Zu einem Einbruchsversuch und zu einem Einbruch ist es in der Nacht zum Dienstag in Gronau gekommen. Gescheitert sind Unbekannte am Carl-Zeiss-Weg. Die Eingangstür einer Werkstatt hielt der Gewalteinwirkung stand. Diese Tat ereignete sich zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. In eine Pizzeria an der Gildehauser Straße sind Unbekannte eingestiegen. Zuvor hatten die Täter ein Oberlicht einer Fensterfront entriegelt. Im Inneren öffneten sie eine Kasse. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Zu diesem Geschehen kam es zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell