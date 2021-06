Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Betrugsversuch - Geschädigter wird misstrauisch

Gescher (ots)

Mutmaßlich betrügerisch erlangen wollten zwei Unbekannte ein landwirtschaftliches Fahrzeug am Dienstag in Gescher. Ihr eigener Schlepper wäre nicht mehr fahrbereit, gaben die Täter gegen 21.30 Uhr an. Sie stellten sich als Mitarbeiter eines Lohnunternehmens aus Lembeck vor. Während der Geschädigte die Angaben mit der genannten Firma telefonisch klärte, entfernten sich die Männer von dem Betriebsgelände in Tungerloh-Pröbsting. Ein Unbekannter, der mit einem schwarzen Audi A6 mit silberfarbenen Außenspiegelabdeckungen angereist war, wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, normale Statur, rötliches, kurzes Haar, deutschsprachig. Er trug eine grüne Hose und einen grünen Pullover mit dem Abzeichen des Lohnunternehmerverbandes und hellgraue Schuhe. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

