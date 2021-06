Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Verkaufswagen

Gronau (ots)

Gewaltsam eingedrungen in einen Verkaufswagen sind Unbekannte in Gronau. Zu der Tat auf dem Verbrauchermarktparkplatz an der Straße Zum Lukaskrankenhaus kam es zwischen Sonntag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 21.15 Uhr. Einbrecher hatten die Schließeinrichtung des Wagens aufgehebelt und gelangten so in das Innere. Beute machten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der Sachschaden wird mit rund 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

