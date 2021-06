Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddiebe bei Tat beobachtet

Flucht ohne Beute

Gronau (ots)

Auf ein Pedelec hatten es zwei Unbekannte am Dienstag in Gronau abgesehen. Das an der Neustraße abgestellte Rad trugen die Beiden gegen 14.45 Uhr in die Straße Mühlenplatz. Dort versuchten sie das Rad aufzubrechen. Dass sie von einer Zeugin beobachtet wurden, bemerkten die Diebe und flüchteten mit Fahrrädern, aber ohne ihr Diebesgut. Das Rad konnte dem Geschädigten unversehrt übergeben werden. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: circa 25 bis 35 Jahre alt, schmächtige Figur abstehende Ohren, dunkle kurze Haare. Er hatte einen kurzgetrimmten Kinnbart sowie Tätowierungen an beiden Armen. Er trug ein rotes T-Shirt, schwarze Shorts, weiße Socken und blaue Badeschlappen. Über der Schulter hing ein Riemen einer braunen Umhängetasche. Der Mann flüchtete mit einem Herrenrad an dem sich Taschen links- und rechtsseitig des Gepäckträgers befanden. Täter 2: circa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkle Haare ebenfalls mit Kinnbart. Er trug eine schwarze Basecap (Schirm nach hinten), ein schwarz-weiß-beige-gestreiftes T-Shirt, eine beige Hose sowie schwarze Sneaker. Dieser Mann flüchtete mit einem hellen Damenrad mit einem Gepäckträger und montierter weißen Box vorne. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Fahrräder sowie Pedelecs an unbeweglichen fest verbauten Gegenstände mit geeigneten Bügel-, Ketten- oder Faltschlössern anzuschließen. Die Nutzung des Rahmenschlosses alleine bietet nicht ausreichend Schutz vor Fahrraddiebstählen. Das gilt nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der eigenen Garage oder sonstigem Abstellplatz zuhause.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell