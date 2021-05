Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Leichtkraftradfahrer

Ulmen (ots)

Am Dienstag, dem 18.05.21, gegen 19.02 Uhr, befuhr ein 16jähriger aus dem Kreis Cochem-Zell mit seinem Leichtkraftrad die L 91 aus Richtung Schönbach kommend in Richtung Ulmen. Ausgangs einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die L 91 war für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. 30 Minuten voll gesperrt.

