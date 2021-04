Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wohnung eines Verstorbenen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind im Asternweg in die Wohnung eines Verstorbenen eingebrochen. Nachbarn stellten am Mittwoch fest, dass die Wohnungstür offensichtlich eingetreten wurde. Sie informierten die Polizei. Aktuell konnte nicht festgestellt werden, ob etwas aus der Wohnung fehlt. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die zwischen Montag und Mittwoch Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

