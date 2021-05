Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung/Diebstahl an PKW

Kehrig (ots)

Im Zeitraum vom 14.05.2021, 22.00 Uhr - 15.05.2021, 16.30 Uhr, kam es in Kehrig zu einer Sachbeschädigung an einem PKW mit anschließendem Diebstahl eines Lufteinlasses in der Motorhaube (Lufthutze). Der PKW, ein BMW Mini Cooper mit Bochumer Kennzeichen, war sichtbar auf dem Parkplatz in der Brunnenstraße abgestellt. Wer Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann melde sich bitte bei der Polizei Mayen, Tel.: 02651/8010.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell