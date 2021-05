Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Kletterpark in Mayen-Kürrenberg

Mayen (ots)

Durch bislang noch unbekannten Fahrzeugführer wurde in der Nacht vom 14.05.21 zum 15.05.21, 23.00 - 00.30 h, ein BMW-Kombi, Typ 320 D, beim Ein-/Ausparken erheblich im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt. Der Schaden befindet sich in einer Höhe von ca. 53-67 cm. Der Parkplatz am Kletterpark wird zur Nachtzeit kaum frequentiert. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Mayen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell