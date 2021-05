Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Kreuzung Sinziger / Hauptstraße Königsfeld (ots)

Am 15.05.2021 ereignete sich in der Ortschaft Königsfeld im Bereich der Kreuzung Sinziger Straße Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer. Der 24-jährige Pkw-Fahrer übersah beim Linksabbiegen den von links kommenden 56-jährigen Rennradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsbeteiligten kam. Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Fahrradfahrer Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

