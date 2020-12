Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde einer 76-jährigen Ludwigshafenerin der Geldbeutel in der Bgm.-Fries-Straße gestohlen. Die 76-Jährige lief mit dem Geldbeutel in der Hand auf dem Parkplatz eines Discounters, als ein unbekannter Mann angerannt kam und den Geldbeutel aus der Hand der Seniorin entwendete. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, bekleidet mit einer Jeanshose und einer blauen Jacke mit Kapuze. Der Täter hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und trug einen Mund-Nasen-Schutz.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



