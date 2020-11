Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Mehrere Heckspoiler aus Autohaus gestohlen, Mainz, Kastel, Anna-Birle-Straße, Montag, 16.11.2020 bis Mittwoch, 18.11.2020,

(däu)In der Zeit von Montag bis Mittwoch haben unbekannte Täter in der Anna-Birle-Straße in einem Autohaus in Mainz-Kastel die Heckspoiler von 14 Pkw demontiert und entwendet. Bei den angegangenen Neufahrzeugen, welche im Außenbereich des Autohändlers standen, handelt es sich allesamt um das Modell Seat Leon Cupra. Die entwendeten Carbonspoiler haben einen Gesamtwert von über 37.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Mit gestohlener Bank-Karte Geld abgehoben, Wiesbaden, Schierstein, Bernhard-Schwarz-Straße, Reichsapfelstraße, Dienstag, 17.11.2020, 14:10 Uhr bis 14:20 Uhr,

(däu)Am Dienstagnachmittag gegen 14:10 Uhr hatte ein unbekannter Täter in Wiesbaden-Schierstein einem 69-jährigen Mann zunächst dessen Bankkarte aus der Hosentasche entwendet und anschließend mit dieser Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Nachdem der 69-jährige Frankfurter erst Geld in einer Bankfiliale in der Reichsapfelstraße abgehoben hatte, wurde er nach dem Verlassen der Bank von dem späteren Täter verfolgt. In der Bernhard-Schwarz-Straße schlug der Langfinger zu und zog seinem potenziellen Opfer dessen Kartenmäppchen aus der Hosentasche. Dies wurde von dem Geschädigten jedoch bemerkt und es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Dem Übeltäter gelang es sich loszureißen, die Bankkarte aus dem Kartenmäppchen zu nehmen und mit dieser zu entkommen, wobei er das Kartenmäppchen des 69-Jährigen zurückließ. Nun begab sich mutmaßlich der gleiche Täter mit der erbeuteten Bankkarte zurück zur Bankfiliale in die Reichsapfelstraße, wo er über 1.000 Euro abhob. Der gesuchte Mann soll 30-35 Jahre alt und etwa 1.75 Meter bis 1.80 Meter groß sein. Er wurde als komplett schwarz bekleidet beschrieben. Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch bei dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Hochwertige Pumpe von Baustelle entwendet, Wiesbaden, Nordenstadt, Rotkehlchenweg, Dienstag, 17.11.2020, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 18.11.2020, 09:00 Uhr,

(däu)Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen von einer Baustelle im Rotkehlchenweg in Nordenstadt eine sogenannte Druckerhöhungspumpe samt Zubehör im Gesamtwert von etwa 8.200 Euro. Die Unbekannten begaben sich durch den Tiefgaragenausbau in den Rohbau und entwendeten die Pumpe aus einem dortigen Kellerraum. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Diebstahl aus geparktem Linienbus, Wiesbaden, Salzbachstraße, Dienstag, 17.11.2020, zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr,

(däu)Am Dienstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zugang in einen geparkten Linienbus und entwendeten aus der Busfahrerkasse 70 Euro Bargeld. Wie genau die Täter in den in der Salzbachstraße abgestellten Bus gelangten, konnte bislang nicht geklärt werden. Nach Angaben des Busfahrers hatte dieser, vor Antritt seiner Pause, den Bus ordnungsgemäß verschlossen. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

5. Mercedestür zerkratzt, Wiesbaden, Loreleiring, Dienstag, 17.11.2020, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 18.11.2020, 12:20 Uhr,

(däu)Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag einen im Loreleiring geparkten Mercedes. Wie die Vandalen den Kratzer im Lack der Fahrertür und somit einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro verursachten, ist bislang noch ungeklärt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Wiesbaden, Saarstraße, Donnerstag, 19.11.2020, zwischen 01:45 Uhr und 03:00 Uhr,

(däu)In der Nacht auf Donnerstag ist ein 51-jähriger Mann in der Saarstraße mit seinem Fahrrad gestützt und hat sich hierbei schwer verletzt. Ersten Ermittlungen nach befuhr der Mann die Saarstraße in Richtung Innenstadt, als er aus ungeklärten Gründen gegen ein dortiges Verkehrsschild stieß. Nach dem Sturz entfernte er sich zu Fuß vom Unfallort, wobei neben seinem Fahrrad noch seine Brille und Geldbörse zurückblieben. Die Polizei fahndete, auch unter Einbindung eines Hubschraubers, vergeblich nach dem Mann. Erst gegen 05:45 Uhr konnten die Beamten den Mann an seiner Wohnung antreffen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 51-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik verbracht, wo bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

7. 22-Jährige nach Auffahrunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 16:00 Uhr,

(däu)Am Mittwochnachmittag wurde eine 22-jährige Frau bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 455 schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in Richtung Mainz-Kastel, als sie kurz vor der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 671 aus ungeklärten Gründen auf einen Fiat auffuhr, welcher vor ihr verkehrsbedingt hatte anhalten müssen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Pkw beträgt etwa 12.000 Euro.

8. Zusammenstoß von Motorrad mit Pedelec, Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Niederwaldstraße, Mittwoch, 18.11.2020, 15:25 Uhr,

(däu)Ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad in der Schiersteiner Straße / Niederwaldstraße in Wiesbaden leicht verletzt. Ein 69-jähriger Motorradfahrer wollte aus der Niederwaldstraße kommend in die Schiersteiner Straße einbiegen, als er nach eigenen Angaben den dort in Richtung Innenstadt fahrenden Pedelec-Fahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen habe, sodass es zur Kollision kam. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

9. Rollerfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall, Wiesbaden, Bierstadt, Nauroder Straße / Bierstadter Höhe, Mittwoch, 18.11.2020, 18:50 Uhr,

(däu)Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurde ein 46-jähriger Motorroller-Fahrer nach einer Kollision mit einem Pkw leicht verletzt. Der Rollerfahrer fuhr auf der Nauroder Straße in Richtung Südfriedhof, als er an der Kreuzung zur Bierstadter Höhe verbotswidrig nach links in Richtung Patrickstraße abbiegen wollte. Während des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel, welcher dem 46-Jährigen ordnungsgemäß auf der Nauroder Straße fahrend entgegenkam. Nach dem Unfall traten aus dem Roller Betriebsstoffe aus, weshalb die Fahrbahn durch die Feuerwehr abgestreut werden musste. An dem Roller und dem Opel entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Roller von Werkstattgelände gestohlen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Mainzer Straße, Dienstag, 17.11.2020, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 18.11.2020, 08:30 Uhr

(ka)Der Motorroller eines 48-Jährigen ist in der Zeit von Dienstagnachmittag bis zum Mittwochmorgen in Hallgarten von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden. Der Geschädigte stellte am Mittwoch um 08:30 Uhr fest, dass die Diebe seinen auf dem Werkstattgelände in der Mainzer Straße abgestellten blauen Roller der Marke "Yamaha" mit dem amtlichen Kennzeichen "RÜD-BX 24" entwendet hatten. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Junge Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Idstein, Walsdorf, Landesstraße 3026, Mittwoch, 18.11.2020, gegen 16:45 Uhr

(ka)Eine 25-jährige BMW-Fahrerin ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall bei Idstein-Walsdorf leicht verletzt worden. Aktuellen Ermittlungen zufolge befuhr ein 25-jähriger Volvo-Fahrer die Landesstraße 3026 in Fahrtrichtung Walsdorf und beabsichtigte auf Höhe der Abfahrt Idsteiner Straße nach links abzubiegen. Dabei soll er den BMW der jungen Frau, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, übersehen haben. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

