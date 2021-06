Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall auf Kirchplatz

Geschädigter gesucht

Vreden (ots)

Ein Autofahrer hatte am Montag in Vreden keinen Schaden an einem von ihm mutmaßlich angefahrenen Wagen festgestellt. Ganz sicher war er sich dann aber nicht mehr und er meldete den Vorfall der Polizei. Zu dem vermeintlichen Verkehrsunfall ist es gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Geldinstitut am Kirchplatz gekommen. Bei dem möglicherweise beschädigten Wagen soll es sich um einen braunen C-Max handeln, der im vorderen linken Bereich beschädigt sein könnte. Die Polizei bittet den Halter des Fords sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

