Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied vom 12.03.2021 bis 14.03.2021

Neuwied (ots)

1.

Freitag, 12.03.2021, 16:45 Uhr 56566 Neuwied, Altwieder Straße: Durch unbekannte Täter wurden auf einem kleinen Parkplatz nahe der B256, Ortsausgang Oberbieber in Richtung Melsbach vier Kanister mit Altöl entsorgt. Zeugen, die etwas diesbezüglich gesehen haben werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

2.

Freitag, 12.03.2021, 19:39 Uhr 56564 Neuwied, Hermannstraße: Durch Zeugen wurde der Polizei eine offensichtlich hilflose Person gemeldet, die in der Hermannstraße auf dem Bürgersteig sitze. Die entsandte Streife konnte dort auch einen Mann feststellen, der nach einem Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille vorweisen konnte. Zur weiteren Versorgung des Mannes wurde ein Krankenwagen angefordert, der ihn einem örtlichen Krankenhaus zuführte.

3.

Samstag, 13.03.2021, 02:31 Uhr 56564 Neuwied, Ringstraße: Nachdem Zeugen über eine Personengruppe berichtet hatten, konnte durch mehrere Streifenteams eine entsprechende Gruppe angetroffen und überprüft werden. Die Gruppe sollte sich zuvor an geparkten PKW zu schaffen gemacht haben. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte bei einer Person eine kleine Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Den 19-jährigen erwartet eine entsprechende Strafanzeige. Ein 16-jähriger wurde aufgrund der Missachtung des polizeilichen Platzverweises in Gewahrsam genommen und schließlich seinen Eltern übergeben.

4.

Samstag, 13.03.2021, 13:00 Uhr 56564 Neuwied, Elfriede-Seppi-Straße 9: Bei einer über 80-jährigen Dame klingelte ein angeblicher Handwerker und bat zur Überprüfung eines Wasserschadens die Duschbrause im Badezimmer aufzudrehen. Während die Dame dies tat, entnahm der bislang unbekannte Mann einen Geldbetrag aus einer Geldbörse im Schlafzimmer, bevor er schließlich unerkannt verschwand. Diese Masche ist bei Betrügern weit verbreitet. Die Polizei rät deswegen dringend dazu keine Unbekannten in die eigene Wohnung zu lassen.

5.

Samstag, 13.03.2021, Abendstunden Dienstgebiet Neuwied: Die Polizei Neuwied wurde am Samstag Abend über mehrere umgestürzte Bäume in Kenntnis gesetzt. Nach entsprechender Überprüfung wurden die jeweiligen Feuerwehren verständigt und sorgten in bekannter Weise zuverlässig für die Beseitigung der Gefahrenstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell